شباب بلوزداد يتعاقد مع لمين جالو إلى غاية 2025

تعاقد فريق شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي، اليوم الثلاثاء، مع المهاجم الدولي الغامبي لمين عصمان جالو.

ويحمل جديد السياربي، قميص منتخب غامبيا، كما سبق له و أن عدد من أقمصة الأندية الكبيرة.

وحسم الرئيس مهدي رابحي صفقة المهاجم جالو ليكون منافسا حقيقيا للمهاجم وامبا عهلى منصب مهاجم صريح. كما ستكون الفرصة مواتية له لتسجيل عدد كبير من الأهداف، خاصة وأنه يملك لاعبين جيّدين خلفه على غرار بوتمان وزروقي والبقية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti