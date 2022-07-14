شباب بلوزداد يتعاقد مع معاذ حداد لـ 3 سنوات

افتكت إدارة شباب بلوزداد خدمات المدافع المحوري معاذ حداد بعقد لمدة ثلاث سنوات كاملة قادما من فريق مولودية الجزائر. في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وقالت الصفحة الرسمية لـ “السياربي”، اليوم الخميس، أن معاذ حداد يعتبر الصفقة الخامسة بعد انضمام عدد من اللاعبين ابرزهم الحارس قندوز والمهاجم سعدي.

كما تمكّن الرئيس بن الحاج من افتكاك خدمات المدافع الأيمن أيمن بوقرة قادام من نادي بارادو.

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