شباب بلوزداد يتعثر داخل قواعده وواد سوف يباغت بن عكنون

تعرض فريق شباب بلوزداد إلى خسارة قاسية بثلاثية مقابل اثنين، في الجولة الرابعة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

وتعثّر شباب بلوزداد داخل قواعده بملعب 20 أوت بالعناصر، رغم أنه كان مرشّحا فوق العادة للفوز.

وكان الخطأ الكبير من قبل عدلان قديورة في الدقائق الاخيرة من المباراة، هو السبب بالحقيقي وراء الخسارة القاسيمة.

كما باغت الإتحاد الرياضي لواد سوف مستضيفه نجم بن عكنون بالفوز عليه بهدف مقابل صفر، في حين فاز مولودية البيض أمام الضيف جمعية أولمبي الشلف بهدف مقابل صفر.

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