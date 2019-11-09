“شباب بلوزداد” يتعرض لأول هزيمة في البطولة ضد السياسي

انهزم أمسية اليوم السبت فريق شباب بلوزداد لأول مرة هذا الموسم في الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

الهزيمة جاءت ضد المُضيف شباب قسنطينة بملعب الشهيد حملاوي بنتيجة هدف دون رد لحساب الجولة 10.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله المدافع الأيمن “حسين بن عيادة” في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

وبملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران فازت مولودية وهران على نجم مقرة بذات النتيجة.

وسجل “بومدين فريفر” الهدف الوحيد للحمراوة في الدقيقة 37 من اللقاء الذي شهد طرد حسين العرفي بالبطاقة الحمراء في الدقائق الآخيرة من جانب الضيوف.

وتغلبت جمعية عين مليلة على جمعية أولمبي الشلف بهدف دون رد سجله محمد طيايبة من ركلة جزاء في الدقيقة 52.