شباب بلوزداد يتعرض لخسارة برباعية أمام أفريكانز ويطرح التساؤلات

تعرض فريق شباب بلوزداد بقيادة المدرب ماركوس باكيتا لخسارة قاسية أمام مستضيفه يانغ أفريكانز التنزاني برباعية كاملة.

وعرفت المباراة ظهور لاعبو شباب بلوزداد بوجه شاحب جدا، بالنظر إلى ضعف المستويات التي قدموها في اللقاء الذي جرى بملعب السلام بالعاصمة التنزانية.

كما سجل ثلاثية الفريق التنزاني كل من موداتير يحي في الدقيقة 43، ثم ستيفان عزيز كي في الدقيقة 46 ليضيف الهدف الثالث المتألق كينيد موسوندا قبل أن يختم المهرجان التهديفي غنادو.

وفقد الفريق البلوزدادي كل حظوظه تقريبا للتأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة الإفريقية بعد الخيبة الكروية التي جسدت اليوم بدار السلام.

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