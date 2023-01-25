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الرياضة

شباب بلوزداد يتعرض لهزيمة جديدة في تربصه بتونس

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يتعرض لهزيمة جديدة في تربصه بتونس
بلوزداد
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تعرّض فريق شباب بلوزداد إلى هزيمة جديدة في تربصه الذي يقيمه بتونس استعدادا لمرحلة إياب منافسة الرابطة المحترفة.

وكانت الهزيمة هذه المرة أمام نادي المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بملعب “عبد العزيز شتيوي”.

وكان المدافع سفيان بوشار و رفقائه قد انهزموا في المباراة الماضية أمام فريق النصر الليبي الذي يتربص هو الأخر بتونس.

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