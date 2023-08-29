شباب بلوزداد يتعرف على الملاعب التي يستطيع  احتضان مباريات  “الشامبينزليغ” فيها

تلقت إدارة شباب بلوزداد، رسالة من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، حول الملاعب التي بإمكان الفريق أن يستقبل فيها منافسيه في منافسة رابطة أبطال افريقيا.

وحسب بيان نادي شباب بلوزداد، فلقد حدد الاتحاد الإفريقي ثلاثة ملاعب لاحتضان مباريات الفريق، و يتعلق الأمر بملعب رويبة “سالم مبروكي”، ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة و ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وأشارت الكونفدرالية الافريقية أن هذه الملاعب فقط، هي التي تم تأهيلها في الوقت الحالي، أما بقية البنى التحتية فهي مغلقة حاليًا سواء بسبب الأشغال أو أنه لم يتم تأهيلها بعد.

وختم تذات البيان، أن إدارة شباب بلوزداد ستقوم بإعلام الهيئة الكروية في الأيام المقبلة بقرارها النهائي المتمثل في الملعب الذي يستضيف فيه فريقنا خلال المنافسة القارية.