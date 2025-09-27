شباب بلوزداد يتعرف على منافسه في الكونفدرالية

تعرف فريق شباب بلوزداد، على منافسه في الدور التمهيدي الثاني لمنافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسيواجه الشباب، الذي أُعفي من الدور الأول لكأس “الكاف”. نادي حافيا كوناكري الغيني. في طريقه نحو دور المجموعات.

وذلك، بعدما حسم ممثل الكرة الغينية، عبوره إلى الدور التمهيدي الثاني. على حساب نادي بهانتال السيراليوني. على الرغم من سقوطه أمس الجمعة. بملعبه بنتيجة 2-3. مستفيدا من فوزه ذهابا في سيراليون بنتيجة 0-3.

ويرتقب أن تُقام مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية. خارج الديار، أيام الـ 17 أو الـ 18 أو الـ 19 أكتوبر. على أن يستقبل الشباب في مباراة العودة. أيام الـ 24 أو الـ 25 أو الـ 26 من الشهر ذاته.