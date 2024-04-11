شباب بلوزداد يتعرف على موعد خوض مباراته المتأخرة أمام نادي بارادو

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، موعد خوض المباراة المتأخرة عن الجولة الـ18، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بنادي بارادو.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المجترفة لكرة القدم، تم تحديد تاريخ الثلاثاء 16 أفريل الجاري، كموعد لخوض هذه المباراة.

وستكون هذه المواجهة فرصة للنادي البلوزداد للارتقاء إلى مركز الوصافة في حال تحقيقه الفوز على نادي بارادو، الذي يطمح هو الآخر للاقتراب من ثلاثي مقدمة ترتيب البطولة.

يذكر أن فريق شباب بلوزداد، يتواجد حاليا في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ناقص مبارتين، فيما يحتل نادي بارادو المركز السادس بـ32 نقطة، ناقص مباراة واحدة.