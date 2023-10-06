شباب بلوزداد يتعرف عن موعد لقاءيه المتأخرين

تعرف شباب بلوزداد، عن تاريخ لقاءين المتأخرين عن الجولتين الأولى والثالثة، من المحترف الأول، أمام كل من الاتحاد السوفي وأتليتيك بارادو.

وأجلت مواجهتي الشباب أمام الاتحاد السوفي والباك، بسبب مشاركة “أبناء لعقيبة” في منافسة دوري أبطال إفريقيا، بعدما كان مقررا أن تلعب الأولى يومي الـ 15 أو الـ 16 سبتمبر الماضي، فيما لعبت الجولة الثالثة الـ 29 والـ30 من الشهر ذاته.

وحددت الرابطة لقاء الإتحاد السوفي المؤجل من الجولة الأولى يوم الأربعاء الـ 11 أكتوبر بملعب 1 نوفمبر 1954 بواد سوف.

بينما ستلعب المباراة الداربي أمام أتليتيك بارادو، المؤجلة عن الجولة الـ 3 يوم الثلاثاء الـ 24 أكتوبر الجاري، بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.