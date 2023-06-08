شباب بلوزداد يتعرّف على منافسيه في البطولة العربية

تعرف فريق شباب بلوزداد على منافسيه في البطولة العربية التي تحتضنها السعودية بعد اكتمال نصاب الفرق الثلاث اليوم الخميس.

وكان نادي الكويت الكويتي قد تأهله إلى دور المجموعات بعد الفوز على نادي نواذيبو من موريتانيا بهدف مقابل صفر.

ليتعرّف حامل لقب البطولة الجزائرية على كل المنافسين والأمر يتعلّق بكل من الرجاء البيضاوي المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

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