شباب بلوزداد يتفق مع مهاجم جمعية وهران

اتفق فريق شباب بلوزداد برئاسة مهدي رابحي مع مهاجم جمعية وهران عبد المالك منور للإمضاء على عقده.

وقالت مصادر، أن صفقة اللاعب الذي ينشط كصانع ألعاب، وعلى الجهة اليسرى سيعلن عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وأضافت أن العقد سيكون لمدة 3 سنوات.

كما يملك صاحب 25 عاما، إمكانيات جيّدة وخاصة التي فجّرها لدى انتقاله إلى جمعية وهران، التي خطف فيها الأضواء وأصبح هدافا للفريق في وقت قصير.

وكان عبد المالك منور قد لعب لعدد من الأندية أبرزها، هلال شلوم و سريع غيليزان.

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