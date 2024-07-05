شباب بلوزداد يتقدم بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر في نهائي الكأس

انتهى الشوط الأول من نهائي كأس الجزائر الذي يجري بملعب 5 جويلية الأولمبي بتقدم شباب بلوزداد بهدف نظيف أمام الغريم مولودية الجزائر.

و سجل الهدف الوحيد في الشوط الأول المدافع شعيب كداد في الدقيقة 31 برأسية محكمة.

كما عرفت المباراة منح الحكم مصطفى غربال بطاقتين صفراوتين لكل من بلايلي وكداد، بعد التدخل العنيف من قبل بن خماسة على لاعب شباب بلوزداد.

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