شباب بلوزداد يتقدّم أمام اولمبي الشلف في الشوط الأول

أحرز فريق شباب بلوزداد تقدّم بهدف مقابل صفر في الشوط الأول أمام نظيره أولمبي الشلف بهدف المهاجم وامبا.

وسجل مهاجم أبناء العقيبة الهدف الأولى عن طريقة ركلة جزاء في الدقيقة 26 من عمر الشوط الذي عرف عدد كبير من الفرص.

كما بصم مهاجم أولمبي الشلف العدادي وزملائه على عدد من الفرص، التي كانت أغلبها خطيرةن و التي كادت أن تسكن شباك الحارس ألكسيس قندوز.

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