شباب بلوزداد يتلقى ضربة موجعة قبل قمة “لوام”

تلقى اليوم الإثنين فريق شباب بلوزداد ضربة موجعة من قبل لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

لجنة الانضباط قررت مُعاقبة الظهير الأيمن للسياربي مختار بلخيثر بمُباراة واحدة وتغريمه ب30.000 دينار جزائري بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم ضد وفاق سطيف.

وبهذه العقوبة سيغيب بلخيثر عن قمة أولمبي المدية المقررة يوم الأربعاء مايزيد من متاعب المدرب دوما الذي يُعاني من عديد الغيابات.

ذات العقوبة سُلطت على لاعب أولمبي المدية عوامري عبد الغاني, عمران عبد الحق لاعب شباب قسنطينة, بوشيبة عادل لاعب شبيبة الساورة وكذا قتال أسامة لاعب أهلي برج بوعريريج.

هذا كما تقرر إيقاف لاعب إتحاد بلعباس سماحي خليل لمباراة واحدة بعد طرده بالبطاقة الحمراء ضد إتحاد العاصمة.