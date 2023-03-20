شباب بلوزداد يتنقل إلى سطيف لاستكمال تحضيراته لمباراة الكأس

توجه فريق شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، إلى مدينة سطيف لاستكمال تحضيراته تحسبا لمباراة الدور الـ16 من منافسة كأس الجمهورية.

ونشرت ادارة شباب بلوزداد، عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، صور من تنقل تعداد الفريق إلى سطيف.

كما أوضح مسؤولي النادي البلوزدادي بأن تشكيلة الفريق، سيستكمل تحضيراته بسطيف، قبل مواجهة اتحاد الشاوية يوم الأربعاء المقبل.

يدكر أن مباراة الدور الـ16 من كأس الجمهورية، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بمضيفه اتحاد الشاوية، ستجرى بملعب “زرادني حسونة” بأم البواقي.