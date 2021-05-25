شباب بلوزداد يتهم “بطل إفريقيا” بالتخلاط !

إتهمت إدارة شباب بلوزداد بطل إفريقيا سنة 1990 رفقة الخضر “جمال عماني” بالتشويش على الفريق من خلال اطلاق تصريحات غير مسؤولة.
الفريق البلوزدادي نشر بيان على صفحته الرسمية في “الفايسبوك” أكد فيه أن خرجة لاعب الخضر السابق تُعتبر غير مسؤولة وفي غير محلها.
وأضاف بيان “السياربي” أن إدارة مادار لم تتصل اطلاقا بجمال عماني لتولي مسؤولية قيادة النادي وأنها تضع ثقتها كاملة في حسين ياحي.
البيان الكامل:
“استغربت إدارة شباب بلوزداد، الخرجة الإعلامية الأخيرة التي أدلى بها السيد، جمال عماني، لجريدة الخبر اليومي، وإطلاقه تصريحات في غير محلها، وحديثه عن معلومات خاطئة تخص الفريق، مما جعل إدارة النادي، تجد نفسها مجبرة على توضيح عدة نقاط للرأي العام، وأنصار الشباب على وجه الخصوص، والرد على تصريحات، السيد عماني.
-تنفي إدارة شباب بلوزداد جملة وتفصيلا المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها، والتي مفادها اتصال المدير العام بالسيد، جمال عماني، من أجل تولي أي منصب في الفريق.
-تعتبر إدارة النادي التصريحات الأخيرة للسيد، جمال عماني، غير مسؤولة ولا تمت للحقيقة بأي صلة، وفي غير محلها وتوقيتها، خاصة وأنها تمس أشخاص يشغلون مناصب عملهم في النادي حاليا.
-تتساءل إدارة النادي عن اختيار السيد، جمال عماني، لهذا التوقيت بالذات من أجل الإدلاء بتصريحات مماثلة؟ خاصة وأن الفريق يتواجد في مرحلة تحتاج للهدوء، وتظافر جهود الجميع، من أجل العمل على انهاء الموسم بقوة، وتحقيق أهداف الفريق في البطولة، وليس البحث أو طلب منصب عمل في النادي.
– السيد جمال عماني، باعتباره لاعبا سابقا في شباب بلوزداد، تم استقباله على هامش لقاء كأس الرابطة الأخير أمام نجم مڨرة، في إطار الاحترام الذي توليه الإدارة الحالية لكل من سبق وأن تقمص ألوان النادي، لا أكثر ولا أقل.
وفي الأخير، تذكر إدارة شباب بلوزداد، أن النادي يملك مديرا رياضيا يشغل حاليا في منصبه، لا يستدعي الأمر تعريفه في محيط الفريق أو حتى في الكرة الجزائرية، بحكم أن الأمر يتعلق
باسم كبير في الساحة الكروية الجزائرية، وهو حسين ياحي، والذي يحظى بكامل الثقة والدعم من طرف إدارة شباب بلوزداد”.
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