شباب بلوزداد يتهم “بطل إفريقيا” بالتخلاط !

إتهمت إدارة شباب بلوزداد بطل إفريقيا سنة 1990 رفقة الخضر “جمال عماني” بالتشويش على الفريق من خلال اطلاق تصريحات غير مسؤولة.

الفريق البلوزدادي نشر بيان على صفحته الرسمية في “الفايسبوك” أكد فيه أن خرجة لاعب الخضر السابق تُعتبر غير مسؤولة وفي غير محلها.

وأضاف بيان “السياربي” أن إدارة مادار لم تتصل اطلاقا بجمال عماني لتولي مسؤولية قيادة النادي وأنها تضع ثقتها كاملة في حسين ياحي.

البيان الكامل:

“استغربت إدارة شباب بلوزداد، الخرجة الإعلامية الأخيرة التي أدلى بها السيد، جمال عماني، لجريدة الخبر اليومي، وإطلاقه تصريحات في غير محلها، وحديثه عن معلومات خاطئة تخص الفريق، مما جعل إدارة النادي، تجد نفسها مجبرة على توضيح عدة نقاط للرأي العام، وأنصار الشباب على وجه الخصوص، والرد على تصريحات، السيد عماني.