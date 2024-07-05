شباب بلوزداد يتوج بالكأس التاسعة على حساب مولودية الجزائر

توج فريق شباب بلوزداد بقيادة المدرب ماركوس باكيتا بكأس الجزائر على حساب مولودية الجزائر بهدف المتألق شعيب كداد.

و أضاف فريق شباب بلوزداد الكأس الـ 9 لخزانته الكروية، بعد الفوز بالأداء و النتيجة أمام الغريم مولودية الجزائر الذي فشل في الفوز بـ “الدوبلي”.

و عرفت المباراة إدارة الحكم الدوري مصطفى غربال المباراة بشكل ممتاز، رغم منحه عدد من البطاقات الصفراء خاصة التي وجهت ليوسف بلايلي وشعيب كداد.

كما شهدت المباراة حضور شخصيات بارزة في الساحة الكروية و عدد من السياسين في السلطة الجزائرية، كما شهدت حضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تابع المباراة طيلة التسعين دققة.

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