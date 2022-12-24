شباب بلوزداد يتوّج بطلا شتويا

تمكّن فريق شباب بلوزداد بقيادة المدرب نبيل الكوكي من الفوز باللقب الشتوي بعد الإطاحة بمستضيفه شبيبة القبائل. في نهاية مرحلة الذهاب.

و انتهت المباراة التي جرت بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو بنتيجة هدفين مقابل واحد من إمضاء كل من المهاجم بوراس والثاني للمهاجم المتألق ايوالا. كما سجّل الهدف الوحيد لشبيبة القبائل بوعالية.

ورغم حسم اللقب الشتوي، إلى أن الفريق البلوزدادي تنتظره مباراة متأخرة أمام أمل الأربعاء.

وتألق الفريق البلوزدادي بشكل لافت للانتباه أمام “الجياسكا” الذي يعاني في صمت، بسبب سوء النتائج المحقّقة في ذات المرحلة.

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