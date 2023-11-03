شباب بلوزداد يجدد عهده مع الانتصارات في المباريات الودية

جدد فريق شباب بلوزداد بقيادة المدرب كارلوس باكيتا عهده مع الانتصارات في المباريات ، اليوم الجمعة، بعد الفوز أمام صفاء الخميس.

و تمكن شباب بلوزداد من الفوز برباعية مقابل اثنين، من تسجيل ثنائية وامبا و مزيان وبوتمان الذي عاد إلى مستواه.

واعتمد المدرب كارلوس باكيتا على تشكيلة الأولى المتمثلة في كل مبولحي، بلخيثر، كداد، حداد، لعوافي، قديورة، بن غيث، بكير، بوصوف، مزيان، وامبا.

في حين غير المدرب الملقب بـ “الطباخ” تشكيلته في الشوط الثاني التي تمثلت في كل من قندوز، بودرامة، بن عيادة، عزي، بوقرة، بكوش، بن يوب، بوتمان، بكير، مزيان، زروقي.

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