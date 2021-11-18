شباب بلوزداد يجدّد لأربعة لاعبين من “شبّان” الفريق

قرّرت إدارة شباب بلوزداد التجديد لعدد من اللاعبين الشباب في إطار مساعيها لتطوير الجانب التكويني. قصد تكوين فريق عالمي.

وقامت الإدارة بتجديد عقد أربع لاعبين أقل من 21 سنة والأمر يتعلق بكل من: محمد عزِّي، عبد الحميد منديل و إسلام بوشار بعقد يمتد لموسمين، إضافة إلى شمس الدين بكوش الذي مدد عقده مع الفريق لثلاثة مواسم إضافية.

وكان فريق “العقيبة” قد شرع قبل أيام فقط في تجديد عقود اللاعبين. الذي يأمل منهم المسؤول عنهم بوعلام شارف في تدعيم الفريق الأول.

كما يحتاج فريق “السياربي” إلى عدد من اللاعبين خلال الموسم القليلة المقبلة. بحكم أنه اصبح معتاد بالمنافسة على مراتب أولى في البطولة الوطنية والمشاركة سنويا في المسابقات الإفريقية.