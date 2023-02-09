شباب بلوزداد يجري آخر تحضيراته تحسبا لمواجهة الزمالك

يخوض فريق شباب بلوزداد، آخر تحضيراته بالعاصمة المصرية القاهرة، تحسبا لمواجهة الزمالك، ضمن دور مجموعات رابطة الأبطال.

وأجرى تعداد الشباب، أمس الأربعاء، أول حصة تدريبية لهم بالعاصمة المصرية القاهرة، تحسبا لهذه المواجهة.

كما سيعمل المدرب نبيل الكوكي اليوم الخميس، على وضع آخر الروتوشات، على تشكيلته في الحصى التدريبية الأخيرة المقررة اليوم الخميس.

يذكر أن شباب بلوزداد، سواجه غذا الجمعة، مضيفه الزمالك المصري، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.