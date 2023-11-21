شباب بلوزداد يجري استعداداته لمواجهة يانغ أفريكانز بنيلسون مانديلا

أجرى فريق شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية بملحق ملعب نيلسون مانديلا استعدادا للمباراة المرتقبة الجمعة المقبل أمام يانغ أفريكانز التنزاني.

وستجري المباراة الجمعة، ضمن الدور الأول من رابطة أبطال إفريقيا بداية من الساعة الثامنة، و التي ستشهد حضور كبير من أنصار أبناء اللعقيبة.

وعرفت الحصة التدريبية التي جرت وسط أجواء شتوية، وأمطار التي زادت من متعة التدريبات و التحضيرات.

كما يتواجد القائد شعيب كداد و رفاقئه في فترة زاهية بعد العودة إلى الطريق الصحيح في منافسة البطولة خاصة بعد الفوز الأخير أمام شبيبة القبائل، الذي سيكون بمثابة الدفعة القوية لإجراء مقابل قوية المرتقبة بـملعب 5 جويلية الأولبي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt