شباب بلوزداد يجري تغيير جديد على مستوى إدارة الفريق

قام مسؤولي شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، باحداث تغييرات على مستوى إدارة الفريق، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

ونشر مسؤولي النادي البلوزدادي، بيان، كشف من خلاله عن تعيين عبد المؤمن براف، في منصب المدير العام للنادي خلفا لياسين عبدي.

وتم تكليف يالسين عبدي، زفق ذات البيان، بمهام أخرى في مجمع مدار هوليدينغ، بعد اجراء عملية تسليم واستلام المهام.

طما كشفت إدارة شباب بلوزداد، الخبرة التي يتمتع بها المدير العام الجديد عبد المؤمن براف، الذي يمتلك شهادات عليا في التسيير، وإطار سابق في “الفاف”، أين تولى منصب مدير الإدارة العامة، ما سمح له بالاحتكاك مع رؤساء الهيئات الكروية لعشرة سنوات كاملة.