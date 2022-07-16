شباب بلوزداد يحتفل بالذكرى الستين لتأسيس النادي

احتفل فريق شباب بلوزداد بالذكرى الستين لتأسيس النادي، والتي تتزامن وتاريخ 15 جويلية من كل سنة.

وبهذه المناسبة، قامت إدارة النادي البلوزدادي، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، بنشر شهادات حية، للعضو المؤسس للفريق مسعود مراد.

كما استعرض مسؤولي الفريق، مقاطع فيديو، لأربز المحطات التي سجل من خلالها شباب بلوزداد اسمه في تاريخ كرة القدم الجزائرية.

يذكر أن شباب بلوزداد يعد من أعرق الأندية الجزائرية التي أنجبت العددي من الأسماء الكبيرة، وتوجت بعدة ألقاب وطنية.

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