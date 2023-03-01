شباب بلوزداد يحدّد موعد انطلاق بيع تذاكر مباراة المريخ السوداني

أعلنت إدارة شباب بلوزداد أن عملية بيع تذاكر مباراة المريخ السوداني في الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة الأبطال تنطلق غدا.

كما قالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن العملية ستنطلق بداية من الساعة الثامنة مساء عبر منصة “تذكرتي”،تحسبا للمباراة التي ستجري يوم 7 مارس المقبل بملعب 19 ماي 1956 في عنابة.

وحدّدت إدارة النادي العاصمي سعر التذكرة الذي لا يتجاوز 500 دج.

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