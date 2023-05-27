شباب بلوزداد يحسم التأهل إلى نهائي الكأس وسيناريو 2019 وارد

حسم فريق شباب بلوزداد تأهله إلى نهائي كأس الجمهورية بعد الفوز أمام نجم مقرة في نصف النهائي الذي جرى بملعب الشهيد حملاوي.

وانتهت النتيجة للفريق العاصمي بهدف مقابل صفر من إمضاء المتألق بوصوف.

كما عرفت المباراة سيطرة أشبال المدرب نبيل الكوكي. رغم الهجمات التي صنعها أبناء مدينة المسيلة، الذين كادوا يسجّلون هدفهم الشخصي في بعض اللحظات.

وسيواجه أبناء “العقيبة” فريق أولمبي الشلف في النهائي المنتظر أن يكون مثيرا بذكريات الماضي.

ويملك الفريق العاصمي والشلفي ذكريات جميلة مع الكأس بحكم أن الشلف فازت في 2005 بالسيدة الكأس على حساب وفاق سطيف. في حين فاوز العاصميون بالطبعة الأخيرة التي كانت في 2019، وهو السيناريو الذي يسعى من خلاله المدافع كداد ورفاقئه إعادته.

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