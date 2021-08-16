شباب بلوزداد يحسم الداربي ويقترب من اللقب

حسم أمسية اليوم الإثنين فريق شباب بلوزداد الداربي العاصمي الكبير الذي جمعه بفريق مولودية الجزائر بملعب 20 أوت 1956 بالجزائر العاصمة.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال36 من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم انتهت بنتيجة هدفين دون رد.

ثنائية الفريق البلوزدادي سجلها اللاعب شعيب كداد في الدقيقة ال7 وحسام خلف الله في الدقيقة ال13.

وبهذا الفوز وصل السياربي للنقطة ال73 في الصدارة بفارق 8 نقاط عن الملاحق وفاق سطيف المنقوص من مباراة واحدة.