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الرياضة

شباب بلوزداد يحسم القمة العاصمية أمام مولودية الجزائر

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يحسم القمة العاصمية أمام مولودية الجزائر
المنتخب الوطني
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تمكّن فريق شباب بلوزداد من حسم القمة العاصمية أمام نادي مولودية الجزائر بتسجيل هدف شخصي من طرف المدافع شعيب كداد.

وسيطر الفريق البلوزدادي على المباراة بالطول والعرض التي جرت بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر. الأمر الذي منح الفضل للمدافع كدّاد بتسجيل الهدف الشخصي في 85 من عمر الشوط الثاني.

كما عرفت المباراة تألق الوافد الجديد رغبة. الذي أبان عن إمكانيات كبيرة.

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