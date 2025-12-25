شباب بلوزداد يحسم القمة الكروية أمام وفاق سطيف بثلاثية

حسم شباب بلوزداد القمة الكروية التي جمعته بوفاق سطيف لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة المتأخرة عن الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة، التي جرت على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وجاءت المواجهة في مستوى التطلعات، حيث اتسمت بالإثارة والندية بين الفريقين. مع محاولات متبادلة ونسق مرتفع عكَسَ أهمية النقاط بالنسبة للطرفين.

وافتتح شباب بلوزداد باب التسجيل في الدقيقة 63 عن طريق يوسف لعوافي، قبل أن يعزز لطفي بوصوار التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 75، مانحًا فريقه أفضلية مريحة.

ورغم تقليص وفاق سطيف الفارق بواسطة أكرم جحنيط في الدقيقة 85 عن طريق ركلة جزاء، إلا أن رد الشباب جاء سريعًا، إذ بصم محمد علي بن حمودة، على الهدف الثالث في الدقيقة 92، مؤكّدًا فوز فريقه وحسم القمة لصالحه.

وبهذا الانتصار، يواصل شباب بلوزداد نتائجه الإيجابية في البطولة، فيما تلقى وفاق سطيف هزيمة جديدة في الرابطة المحترفة.