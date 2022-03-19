شباب بلوزداد يحسم القمة المغاربية أمام النجم الساحلي

تمكّن شباب بلوزداد من الفوز أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي في رابطة أبطال إفريقيا في المباراة. التي جرت اليوم بملعب 5 جويلية.

كما حسم شباب بلوزداد القمة المغاربية. ليتأهل مباشرة إلى الدور المقبل من المنافسة الافريقية. بثنائية كل من سفيان بوشار في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول. واسلام بخير في الدقيقة 18.

وبهذا. تاهل أبناء العقيبة رسميا إلى الدور الربع النهائي لـ “التشمبينزليغ” رفقة الترجي التونسي.

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