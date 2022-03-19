إعــــلانات
الرياضة

شباب بلوزداد يحسم القمة المغاربية أمام النجم الساحلي

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يحسم القمة المغاربية أمام النجم الساحلي
شباب بلوزداد
  • 568
  • 0

تمكّن شباب بلوزداد من الفوز أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي في رابطة أبطال إفريقيا في المباراة. التي جرت اليوم بملعب 5 جويلية.

كما حسم شباب بلوزداد القمة المغاربية. ليتأهل مباشرة إلى الدور المقبل من المنافسة الافريقية. بثنائية كل من سفيان بوشار في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول. واسلام بخير في الدقيقة 18.

وبهذا. تاهل أبناء العقيبة رسميا إلى الدور الربع النهائي لـ “التشمبينزليغ” رفقة الترجي التونسي.

cإضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]

رابط دائم : https://nhar.tv/LJpNF
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر