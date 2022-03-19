شباب بلوزداد يحسم القمة المغاربية أمام النجم الساحلي
بقلم عزيز طالبي
تمكّن شباب بلوزداد من الفوز أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي في رابطة أبطال إفريقيا في المباراة. التي جرت اليوم بملعب 5 جويلية.
كما حسم شباب بلوزداد القمة المغاربية. ليتأهل مباشرة إلى الدور المقبل من المنافسة الافريقية. بثنائية كل من سفيان بوشار في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول. واسلام بخير في الدقيقة 18.
وبهذا. تاهل أبناء العقيبة رسميا إلى الدور الربع النهائي لـ “التشمبينزليغ” رفقة الترجي التونسي.
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