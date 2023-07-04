شباب بلوزداد يحسم اللقب مبكرا وصراع البقاء يتواصل

أسفرت الجولة 27 من منافسة الرابطة المحترفة عن نتائج متفاوتة ومفاجآت كبيرة خاصة بالنسبة لترتيب الفرق المهدد بالسقوط.

وحقّق الرائد شباب بلوزداد الأهم وهو العودة بالتعادل أمام شباب قسنطينة، وهو الأمر الذي يؤكد حسمه البطولة مبدئيا قبل 3 جولات من إنهاء البطولة.

كم حقّق شبيبة القبائل فوز الموسم، عندما سجّل الهدف الوحيد في المباراة في أخر دقيقة أمام اتحاد بسكرة.

وأصبح نادي بارادو، اتحاد بسكرة ونجم مقرة وآمل الأربعاء و أولمبي الشلف ومولودية وهران، شبيبة القبائل كلهم مهدّدين بالسقوط، الأمر الذي سيجبرهم على اللعب الكل في الكل خلال الجولات المتبقية.

نتائج الجولة:

إ الجزائر0 – 0 ن مقرة

ش قسنطينة 0 – 0 ش بلوزداد

م البيض 2 – 0 ج الشلف

ا خنشلة 2 – 1 ا الأربعاء

ش القبائل 1 – 0 ا بسكرة

ه شلغوم 0 – 2 ش الساورة

ن بارادو 0 – 0 م الجزائر

م وهران 3 – 1 و سطيف