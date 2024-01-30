شباب بلوزداد يحسم “كلاسيكو الجزائر” لصالحه أمام الحمراوة

فاز فريق شباب بلوزداد أمام مولودية وهران بثنائية نظيفة بملعب 5 جويلية ضمن المباراة المتأخرة عن الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة.

وسجل ثنائية شباب بلوزداد كل من العوافي عن طريق ضربة جزاء و الهدف الثاني من تسجيل مزيان في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني.

وعاد الفريق البلوزدادي خلال المواجهات الأخيرة بقوة، حيث فاز بالمباراة الماضية أمام شبيبة الساورة التي جرت بملعب 5 جويلية الأولمبي.

و حسم رفقاء الحارس المتألق قندوز كلاسيكو الجزائر لصالح الفريق البلوزدادي ليصبح الفوز رقم 25 من تاريخ المواجهات.

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