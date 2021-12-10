شباب بلوزداد يحسم مباراته أمام الأربعاء بهدف قاتل

تمكن شباب بلوزداد من حسم المواجهة أمام فريق أمل الأربعاء بملعب بوفاريك. بثنائية مقابل واحد من إمضاء المدافع بلخيثر في الدقيقة الـ 5 من عمر الشوط الاول، قبل أن يعدّل فريق الأمل التعادل.

و سجّل شباب بلوزداد الهدف الثاني في الدقيقة 92 في سيناريو دراميتيكي.

وصعد أبناء “العقيبة” في سلم الترتيب بعد تسجيل الثلاثية في مرمى أبناء مدينة الأربعاء. في اللقاء الذي لعب ضمن مباريات الجولة السابعة من منافسة الرابطة المحترفة.