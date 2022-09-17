شباب بلوزداد يحسم مواجهة بو رونجرز في رابطة الأبطال

تمكن شباب بلوزداد من الفوز امام الضيف بو رونجرز السيراليوني بثلاثة أهدا مقابل صفر من امضاء كداد وعريبي بثنائية.

وجرت المباراة، اليوم السبت، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف في اياب الدور التمهيدي الأول من منافسة رابطة أبطال افريقيا.

كما شهدت المواجهة تألق أغلب اللاعبين وخاصة المهاجم كريم عريبي الذي تحرّر هذا الموسم وأصبح هداف الفريق البلوزدادي.

وتأهل أبناء العقيبة إلى الدور المقبل على أمل الذهاب بعيدا في المنافسة الأمتع افريقيا.

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