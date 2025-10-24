شباب بلوزداد يحسم ورقة التأهل إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية 

حسم فريق شباب بلوزداد التأهل إلى دوري المجموعات من منافسة كأس الكونفدرالية لكرة القدم عقب التأهل على الضيف حافيا كوناكري بثنائية نظيفة.

وافتتح المهاجم عبد الرحمان مزيان باب التسجيل في الدقيقة 54 من المباراة بعد تمريرة حاسمة من المدافع الأيمن حسين بن عيادة وعمل كبير من المتأهل فريد الملالي. في حين سجل الهدف الثاني لطفي بوصوار في الدقيقة 68، بعد دخوله في مكان المهاجم بن حمودة.

وكان شباب بلوزداد قد أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط سخط كبير من الأنصار، قبل أن يرد اللاعبين الاعتبار، لأنفسهم وسط تألق الحارس فريد شعال.

وكان السياربي قد تعادل في لقاء الذهاب بداكار، بهدف لمثله في لقاء حقق شعال ورفقاءه الأهم.

كما يسعى الفريق البلوزدادي الذهاب بعيدا في المنافسة الافريقية لاول مرة منذ سنوات عديدة، واحياء الليالي الملاح في الشوارع البلوزدادية التي عاشتها في وقت سابق.