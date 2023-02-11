شباب بلوزداد يحقق أول فوز له في الأراضي المصرية

حقق شباب بلوزداد فوزاً تاريخيا، أمس الجمعة، ضد الزمالك المصري بهدف مقابل صفر بملعب القاهرة الدولي برسم الجولة الأولى لدور المجموعات من رابطة الأبطال.

وبهذا الفوز، حقق شباب بلوزداد، أول فوز ضد فريق الزمالك المصري داخل دياره، وثالث فوز جزائري ضد الزمالك المصري، بعد كل من شبيبة القبائل وإتحاد العاصمة.

كما يعد الفوز بلقاء الأمس، ضد الزمالك المصري، سابع فوز في تاريخ السياربي خارج الديار، من 68 مواجهة إفريقية.