شباب بلوزداد يحقق الريمونتادا ويعود بفوز ثمين من قسنطينة

حقق فريق شباب بلوزداد فوز جديد اليوم الخميس، في المواجهة التي جمعتهم بشباب قسنطينة، لحساب الجولة الـ19 من البطولة المحترفة.

ومكن أصحاب الأرض من التقدم في النتيجة، انطلاقا من الـ14، عن طريق سمير عيبود، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني، وبعد العديد من الفرص الضائعة، تمكن مرزوقي، في الدقيقة الـ73 من تعديل النتجية للبلوزداديين.

كما تمكن زميله بلخيثر، من تعميق الفارق في الوقت بدل الضائع، عن طريق ضربة جزاء مانحب الفوز لشباب بلوزداد.