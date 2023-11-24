شباب بلوزداد يحقق بداية مثالية بالفوز بثلاثية في رابطة الأبطال

تمكن فريق شباب بلوزداد بقيادة المدرب البرازيلي باكيتا من تحقيق بداية مثالية قي دوي المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وحقق شباب بلوزداد الفوز بثلاثية أمام يانغ أفريكانز من تسجيل الثنائي بن غيث ومزيان وجالو في المباراة التي كانت مثيرة وشيقة من الطرفين.

وكانت البداية متخوفة في المنافسة الإفريقية من قبل أنصار شباب بلوزداد، الذين شجعوا كداد و رفقائه طيلة التسعين دقيقة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

كما قدم الثنائي حداد والحارس قندوز مباراة في المستوى، خاصة من قبل قندوز الذي كان صدا منيعا ضد هجمات النادي التنزاني.

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