شباب بلوزداد يحقق تعادل بطعم الفوز أمام الأهلي المصري

عاد فريق شباب بلوزداد بتعادل ثمين من ملعب “الجيش” في مدينة الإسكندرية أمام المستضيف الأهلي المصري.

و أدى القائد بلخيثر ورفقاءه مباراة جيدة، خاصة في الشوط الثاني، عندما سيطروا على الأداء والمستوى، بعد تغيير المدرب ماركوس باكيتا من خطته.

و ستخدم النقطة الثمينة كثيرا الفريق البلوزدادي، الذي في الجولة الأولى أمام يانغ أفريكانز في حين سجل خسارة قاسية أمام ميدياما الغاني في الجولة الثانية.

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