شباب بلوزداد يحقق فوزا كبيرا أمام وفاق سطيف بثلاثية  

عاد فريق شباب بلوزداد بفوز ثمين أمام المستضيف وفاق سطيف بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين في المباراة التي جرت بملعب 8 ماي 1945.

وسجل ثلاثية شباب بلوزداد كل من وامبا ولعوافي ومزيان، في ما سجل من جانب النسر الأسود الهدف الوحيد سليمان كوليبالي.

وأكد الفريق البلوزدادي على عودته القوية إلى المنافسة على المناصب الأولى في البطولة، سيما وأنه حقق فوزا كبيرا في الجولة الماضية أمام فريق شباب قسنطينة.

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