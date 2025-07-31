شباب بلوزداد يحقق فوزًا وديًا على الخور القطري في تربص عين دراهم

واصل نادي شباب بلوزداد تحضيراته الجادة للموسم الكروي الجديد، حيث خاض مواجهة ودية جمعته، اليوم الخميس، بفريق الخور القطري على أرضية مركب عين دراهم في تونس، في إطار التربص التحضيري الذي يجريه الفريق.

وأنهى أبناء “العقيبة” اللقاء بانتصار مستحق بنتيجة هدفين دون رد، بعد أداء مقنع يعكس تصاعد الجاهزية الفنية والبدنية للفريق.

وجاء الهدف الأول بأقدام اللاعب لطفي بوصوار، إثر تمريرة حاسمة من الوافد الجديد أندري شيكيشي، الذي بصم على ظهور مميز في وسط الميدان. أما الهدف الثاني، فحمله توقيع الشاب مروان زروقي، مستفيدًا من تمريرة دقيقة قدمها له هادي شعيبي.

هذا الفوز يمنح المدرب راموفيتش وأفراد الطاقم الفني مؤشرات إيجابية قبل انطلاق الموسم، خصوصًا مع الانسجام الواضح بين اللاعبين القدامى والجدد، في انتظار مزيد من المباريات الودية لاختبار الخطط التكتيكية وتعزيز التناغم الجماعي.