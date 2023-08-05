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الرياضة

شباب بلوزداد يحل بأرض الوطن غدا

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يحل بأرض الوطن غدا
بلوزداد
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يحل شباب بلوزداد بالجزائر يوم غد، للشروع في التحضيرات للموسم الكروي الجديد من البطولة الوطنية.
ويعود المدرب سفين فندنبروك رفقة كتيبته من السعودية بعد مشاركة مخيبة في البطولة العربية، التي أقصي منها في الدور الأول، حيث انهزم في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة فقط.
كما أجرت تشكيلة “السياربي” صبيحة اليوم حصة تدريبية أخيرة بملعب المحالة 01 بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في منطقة أبها.

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