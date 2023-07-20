شباب بلوزداد يحل بمدينة أبها السعودية

حل فريق شباب بلوزداد بمدينة “أبها” السعودية بعدما حط رحاله في وقت سابقا بمدينة جدة السعودية.

و سيقيم شباب بلوزداد بقيادة المدرب زفين فاندبروك بذات المدينة، لتنشيط مباريات البطولة العربية التي سيستهلها بمواجهة الرجاء البيضاوي يوم 28 جويلية القادم.

كما عرفت تواجد المدرب زفين فاندبروك ومساعد صابر بن اسماعيل إلى جانب الطاقم الفني الذي اختار المدرب البلجيكي.

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