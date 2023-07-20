إعــــلانات
الرياضة

شباب بلوزداد يحل بمدينة أبها السعودية

بقلم عزيز طالبي
شباب بلوزداد يحل بمدينة أبها السعودية
بلوزداد
  • 51
  • 0

حل فريق شباب بلوزداد بمدينة “أبها” السعودية بعدما حط رحاله في وقت سابقا بمدينة جدة السعودية.

و سيقيم شباب بلوزداد بقيادة المدرب زفين فاندبروك بذات المدينة، لتنشيط مباريات البطولة العربية التي سيستهلها بمواجهة الرجاء البيضاوي يوم 28 جويلية القادم.

كما عرفت تواجد المدرب زفين فاندبروك ومساعد صابر بن اسماعيل إلى جانب الطاقم الفني الذي اختار المدرب البلجيكي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti

رابط دائم : https://nhar.tv/KJ8dB
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر