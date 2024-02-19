 شباب بلوزداد يحيي الذكرى العاشرة لرحيل محمد لفقير

استذكرت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، الرئيس الأسبق للنادي محمد لفقير، في الذكرى العاشرة لوفاته.

ونشرت إدارة النادي البلوزداد، عبر الحساب الرسمي للفريق، رسالة ترحم على روح الفقيد، بتزامن تاريخ اليوم 19 فيفري، مع الذكرى العاشرة لرحيله.

كما أرفق مسؤولو الشباب، هذه الرسالة، بصورة لفقيد عائلة شباب بلوزداد، وكرة القدم الجزائرية بصفة عامة.

يذكر أن محمد لفقير، يعد من أبرز الأسماء التي ترأست فريق شباب بلوزداد، وقاده للتتويج بعدة ألقاب محلية.