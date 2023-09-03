شباب بلوزداد يختتم تربصه التحضيري بتونس

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، عن نهاية تربص الفريق التحضيري، الذي أقيم بمدينة “طبرقة” التونسية، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وكان الشباب قد باشر تحضيراته بالأراضي التونسية يوم الـ 23 أوت الفارط، قبل أن تعلن اليوم الـ 3 سبتمبر الجاري، الإدارة البلوزدادية عن نهاية التربص، الذي تخللته 4 لقاءات ودية، فاز الفريق في 3 منها وانهزم في واحدة.

وأشارت إلى بلوزداد، بأن وفد فريقها سيشد الرحال نحو الجزائر اليوم الأحد، على أن يستفيد اللاعبون من يومين راحة، والعودة إلى التحضيرات هذا الأربعاء.