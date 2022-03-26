شباب بلوزداد يختتم تربص عين البنيان

اختتم شباب بلوزداد التربص التحضيري الذي أجراه بالمدرسة العليا للفندقة و الإطعام بعين البنيان.تحسبا لمواجهة الغريم نصر حسين داي.

كما ستلعب مباراة الغد برسم الجولة 23 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجرى التربص وسط أجواء معنوية عالية بين اللاعبين الذي قادهم المدرب البرازيلي كارلوس باكيتا.

يذكر. ان اللجنة الفدرالية للتحكيم، عينت الحكم عبيد شارف ومساعديه بولفلفل و بن ميرة لإدارة مباراة الداربي أمام الفريق الجار.

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