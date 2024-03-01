شباب بلوزداد يختتم مغامرته الإفريقية بمواجهة ميدياما الغاني

يختتم اليوم الجمعة، نادي شباب بلوزداد مغامرته في رابطة أبطال إفريقيا، بمواجهة منافسه في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، نادي ميدياما الغاني.

وسيحتضن ملعب 5 جويلية الأولمبي المواجهة بين الفريقين بداية من الساعة الـ17.00 مساء، وسيتم نقل المباراة عبر قناة التليفيزيون العمومي الأولى، بالإضافة لقناة بيين سبورت.

وللإشارة، غادر شباب بلوزداد المنافسة رسميا من دور المجموعات، بعد خسارته برباعية نظيفة في الجولة السابقة أمام يونغ أفريكانز.

بعد أن جمع النادي العاصمي، 5 نقاط من 5 جولات بالفوز ذهابا أمام يونغ أفريكانز، والخسارة مع ميدياما ذهابا بهدفين مقابل هدف، وتعادلين أمام الأهلي.