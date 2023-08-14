شباب بلوزداد يخضع لاعبيه للفحوصات الطبية تحسبا لمباشرة التحضيرات

أخضع الطاقم الطبي لشباب بلوزداد لاعبي الفريق، للفحوصات الطبية اللازمة، تحسبا لمباشرتهم التحضيرات الصيفية الخاصة بالموسم الجديد.

وحسب الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، خضغ كل من بوتمان، مامادو ساماكي، ورضوان معاشو لهذه الفحصوات الطبية.

زأكد طبيب الفريق خالد خالدي، بأن الهدف من هذه الفحوصات، هو اعداد الملف الطبي الخاص بالمنافسة الوطنية والإفريقية لكل لاعب.

كما كشفت مسؤولي النادي البلوزدادي، بأن تعداد الفريق سيخوض حصة استئناف التدريبات اليوم الإثنين بالمدرسة العاليا للفندقة بعين البنيان.