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الرياضة

شباب بلوزداد يخطف موهبتين من الشبيبة

بقلم كريم تيغرمت
شباب بلوزداد يخطف موهبتين من الشبيبة
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قامت إدارة فريق شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، بتدعيم رديف الفريق بلاعبين جديدين، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلنت إدارة النادي البلوزدادي عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، عن تعاقدها مع لوناس عجوط، وعبد الجليل ولد عمار.

كما كشف مسؤولي الشباب، عن امضاء عجوط، على عقد لموسمين، فيما أمضى ولد عمار على عقد يمتد لثلاثة مواسم.

يذكر أن كل من لوناس عجوط، وعبد الجليل ولد عمار، يعدان من أبرز لاعبي رديف شبيبة القبائل الذين برزوا الموسم الماضي.

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